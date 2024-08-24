  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Bakınız sayın lağım fareleri...” Savcı Sayan Ak Parti’den ayrılacak mı?

İsrail vahşeti tüm hızıyla sürerken dünya eşcinsellere kilitlendi

İçimizdeki duyarsızlara kapak olsun! Helal olsun sana El Ghazi... Yüreğine sağlık kardeşim!

Hilal Kaplan'dan kan donduran uyarı! Resmen şok olacaksınız

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

Cem Küçük topu tam 90'a taktı! Hadi çıkarın bu golü çıkarabilirseniz bakalım

Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası

Türkiye'nin gizli savaşı! MHP duruma sert tepki gösterdi

Helal olsun Diyarbakırlı... Milyoner'e damga vuran genç bakın ne kadar kazandı!

"CHP ne iş yapar" diye soran İzmirli yok mu? Belediye yatsın bakanlık yapsın
Medya CHP’de büyük kavga! Mansur Yavaş, o ismin yüzüne telefonu "şaaakkk" diye kapatmış: Terbiyesizlik ettin
Medya

CHP’de büyük kavga! Mansur Yavaş, o ismin yüzüne telefonu "şaaakkk" diye kapatmış: Terbiyesizlik ettin

Yeniakit Publisher
2024-08-24 16:30:00 -
CHP’de büyük kavga! Mansur Yavaş, o ismin yüzüne telefonu "şaaakkk" diye kapatmış: Terbiyesizlik ettin

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’deki iç çekişmeleri ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimi ele aldı. Selvi, Mansur Yavaş’ın Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapattığını iddia etti. İmamoğlu’nun, Yavaş’a terbiyesizlik ettiğini söylediğini belirten Selvi, CHP’deki iktidar mücadelesinin parti içindeki gerilimleri artırdığını ifade etti. İşte Abdulkadir Selvi'nin dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’deki iç çekişmeleri ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimi ele aldı. Selvi, Mansur Yavaş’ın Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapattığını iddia etti. İmamoğlu’nun, Yavaş’a terbiyesizlik ettiğini söylediğini belirten Selvi, CHP’deki iktidar mücadelesinin parti içindeki gerilimleri artırdığını ifade etti. İşte Abdulkadir Selvi'nin dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"CHP’de şu anda 4 kutup var.

1- Ekrem İmamoğlu

2- Özgür Özel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3- Kemal Kılıçdaroğlu

4- Mansur Yavaş

Mansur Yavaş, CHP içinde güçlü değil. Öyle bir çabası da yok. O daha çok milliyetçi-muhafazakar seçmen nezdinde güçlü.

CHP içindeki iktidar mücadalesine girmiyor. Bence doğru olanı yapıyor. Çünkü yıpranmıyor.

Ama Ekrem İmamoğlu ile ilişkileri çok kötü.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde ters giden bir telefon görüşmesi yapmışlar. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapatmış. İmamoğlu için, “Terbiyesizlik etti” diyormuş. İmamoğlu ne dediyse artık. Paris Olimpiyatlarında da Özgür Özel’in bir araya getirme çabalarına rağmen, Mansur Yavaş uzak durmayı tercih etti."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23