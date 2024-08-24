CHP’de büyük kavga! Mansur Yavaş, o ismin yüzüne telefonu "şaaakkk" diye kapatmış: Terbiyesizlik ettin

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’deki iç çekişmeleri ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimi ele aldı. Selvi, Mansur Yavaş’ın Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapattığını iddia etti. İmamoğlu’nun, Yavaş’a terbiyesizlik ettiğini söylediğini belirten Selvi, CHP’deki iktidar mücadelesinin parti içindeki gerilimleri artırdığını ifade etti. İşte Abdulkadir Selvi'nin dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"CHP’de şu anda 4 kutup var.

1- Ekrem İmamoğlu

2- Özgür Özel

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3- Kemal Kılıçdaroğlu

4- Mansur Yavaş

Mansur Yavaş, CHP içinde güçlü değil. Öyle bir çabası da yok. O daha çok milliyetçi-muhafazakar seçmen nezdinde güçlü.

CHP içindeki iktidar mücadalesine girmiyor. Bence doğru olanı yapıyor. Çünkü yıpranmıyor.

Ama Ekrem İmamoğlu ile ilişkileri çok kötü.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde ters giden bir telefon görüşmesi yapmışlar. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapatmış. İmamoğlu için, “Terbiyesizlik etti” diyormuş. İmamoğlu ne dediyse artık. Paris Olimpiyatlarında da Özgür Özel’in bir araya getirme çabalarına rağmen, Mansur Yavaş uzak durmayı tercih etti."