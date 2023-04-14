CHP'de büyük kavga! Bu defa bu yüzden birbirlerine girdiler

CHP'nin milletvekili aday listesinde FETÖ'ye yakın isimlerin yer almasının parti içinde kavgaya sebep olduğunu belirten Star yazarı Yakup Köse, " 'Tayyip gitsin de ne olursa olsun' sapkın düşüncesinde olanlar FETÖ'ye asker yazılırken az da olsa aklı başında olanlar 'Bu kadar da değil, tamam Erdoğan karşısında tuvalet terliği aday olsa onun seçeceğiz ama FETÖ'ye asker yazılmak da nereden çıktı' diyorlar" tespitini yaptı.

Köse, yazısında şunları kaydetti:

"Milletvekili adaylarının açıklanmasıyla körü körüne Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir araya gelenlerin kıyılarını gene sert dalgalar dövmeye başladı.

CHP ve İYİ Parti'nin milletvekili aday listeleri adeta teröre yardım ve yataklık davasına konu olacak kadar kuvvetli karineler içeriyor.

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Fethullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 Aralık'taki yargı darbesi teşebbüsünün ardından FETÖ'ye destek kuyruğuna giren siyasilerden PKK sempatizanlara kadar ne ararsanız var. Bu vahim tabloyu İP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda İP Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlarından Aytun Çıray kendi partisini şu sözlerle eleştiriyor: "Naim Şahin Ordu 1'inci sıra, Elâzığ 1'inci sıra Fethullah'a 'Allah dostu' diyen biri. Gaziantep 1'inci sıra adayı ise, sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler."

CHP'nin milletvekili aday listesinde FETÖ'ye yakın isimlerin yer alması parti içinde kavgaya sebep oldu. "Tayyip gitsin de ne olursa olsun" sapkın düşüncesinde olanlar FETÖ'ye asker yazılırken az da olsa aklı başında olanlar "Bu kadar da değil, tamam Erdoğan karşısında tuvalet terliği aday olsa onun seçeceğiz ama FETÖ'ye asker yazılmak da nereden çıktı" diyorlar.

Bir yandan FETÖ diğer yandan PKK'nın lider kadroları ard arda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yapıyorlar. Mezkûr terör unsurları Kılıçdaroğlu'nun olmayan sırma saçları hatırına bu destek açıklamalarını yapıyor değiller. Elbette bir karşılık neticesi Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını destekliyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 'Millet İttifakı' teröre ne vadetti ki terörün elebaşlarının desteğini kazandı?

Bugün sorulması gereken ve konuşulması gereken tek mesele bu olmalı.

Evet, Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte hareket eden diğer parti liderleri terör unsurlarına ne vadettiler?

Herkesin bildiği sır olan HDP/PKK'yla yapılan ittifak ve parti tabanlarının tepkilerine rağmen milletvekili aday listelerine konulan FETÖ unsurları neyin bedeli?

Bu aklı kimler veriyor?

Kitlelerini tıpış tıpış sandığa gönderip neden FETÖ'cüleri ve PKK'lıları seçtirecekler?

Bence her şeyi bir kenara bırakıp bu mevzuyu gündemde tutmalıyız.

Bir kez daha sorayım: Millet İttifakı adlı yapılanmayı teröre mahkum eden ne ve kimler?"