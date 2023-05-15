CHP’de bir şok da Dolmabahçe müezzinine!

Türkiye, 14 Mayıs günü sandık başındaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu aldı.

Milletvekilliği seçimlerinde de sonuçlar belli oldu. Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camide içki içtiler" iddiasını yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini ve CHP İstanbul 2. Bölge 10. sıra milletvekili adayı Fuat Yıldırım, seçilemedi.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 35,4, CHP yüzde 25,4, MHP yüzde 10, İyi Parti yüzde 9,8, Yeşil Sol Parti yüzde 8,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 oranında oy alarak milletvekili çıkaran partiler oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, İstanbul 2. Bölge'den yüzde 26,5 oranında oy alarak sekiz vekil çıkarabildi.