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Siyaset CHP’de bir şok da Dolmabahçe müezzinine!
Siyaset

CHP’de bir şok da Dolmabahçe müezzinine!

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:52:00 -
CHP’de bir şok da Dolmabahçe müezzinine!

"Dolmabahçe'de içki içilmedi" diyerek Gezici vandalları aklamaya çalışan ve karşılığında CHP'den milletvekilliği adaylığı kapan "Gezi İmamı" Fuat Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'e giremedi.

Türkiye, 14 Mayıs günü sandık başındaydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu aldı.

Milletvekilliği seçimlerinde de sonuçlar belli oldu. Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camide içki içtiler" iddiasını yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini ve CHP İstanbul 2. Bölge 10. sıra milletvekili adayı Fuat Yıldırım, seçilemedi.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 35,4, CHP yüzde 25,4, MHP yüzde 10, İyi Parti yüzde 9,8, Yeşil Sol Parti yüzde 8,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 oranında oy alarak milletvekili çıkaran partiler oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, İstanbul 2. Bölge'den yüzde 26,5 oranında oy alarak sekiz vekil çıkarabildi.

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