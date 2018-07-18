CHP'de bir isyan daha! Harekete geçtiler

'Gelecek İçin Biz'in açıklamasında, "24 Haziran sonuçları CHP'de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken CHP'nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclisi de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir" denildi.

"PARTİ İÇİ İKTİDARI KORUMA ANLAYIŞININ TERK EDİLMESİ"

Açıklamada, partinin, "sağdan oy alma" kaygısıyla içine düşürüldüğü siyasetsizlik ve ideolojik kafa karışıklığının acilen giderilmesi gerektiği ve sol bir program hazırlanması gerektiği belirtildi. Parti içi iktidarı korumaya yönelik anlayışın terk edilmesi ve tüzüğün değiştirilmesi istendi.

"KURULTAY İÇİN İMZA VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Bundan sonraki süreçte yerel seçimde adayların ön seçimle belirlenmesi, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının oluşturulması, seçim güvenliği ile ilgili kaygıların giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''24 Haziran seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultay'a gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz.''