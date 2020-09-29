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Siyaset CHP’de bir Ermeni ağzı
Siyaset

CHP’de bir Ermeni ağzı

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye’ye iftira attı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:59:00 -
CHP’de bir Ermeni ağzı

Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteği manipüle eden Çeviköz, adeta Ermenistan diplomatlarının ağzıyla konuştu. Ermenistan’ın saldırısına uğrayan Azerbaycan’a destek yağarken, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye ile ilgili her krizde olduğu gibi yine bir skandala imza attı. Türkiye’nin kardeş Azerbaycan’a cihadçıları yolladığı iftirasını atan, silah yardımı yapmasını suç gibi gösteren Çeviköz, dün yeni bir açıklama ile eleştirilere cevap verdi. Ancak Çeviköz, Türkiye’nin silah yardımını niçin eleştirdiğini açıklayamadığı gibi, cihadçıların yollandığı konusundaki iftirasını da inkar edemedi..

İlk vukuatı da değil

Katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin Suriyeli muhalifleri Azerbaycan’a gönderdiğini iddia eden Çeviköz, “Maalesef, bir yandan Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı ve bazı söylentilere göre de bir takım milis ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Bakü büyükelçiliğini de üstlenmiş Çeviköz’ün sözleri, büyük tepki topladı. Çeviköz daha önce de “Türkiye’nin Libya’da çizgiyi aştığını”, “S-400’lerden vazgeçilmesi gerektiğini”, “Suriye’de varlığımızın meşru olmadığını” ve “Ankara’nın Doğu Akdeniz’i gerdiğini” de söylemişti.

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