CHP'de bir çatlak daha!

Isır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günü Ankara'da Parti Meclisi üyesi ile bir milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı ve belediye başkanının sembolik olarak açıklama yaptığını ve kendisinin de orada bulunduğunu söyledi.

Olağanüstü kurultayın yapılması için sonuna kadar destek verdiklerini ifade eden Isır, "Biz buna 'Değişim ve umut kurultayı' diyoruz. Sakarya'da 14 kurultay, 2 de doğal delegemiz var. Parti Meclisi üyemiz Ayça Taşkent ve milletvekilimiz Engin Özkoç doğal delegemiz. Diğer 14 kurultay delegemiz imzasını verdi. Bugün de 550 rakamını bulacağımıza inanıyorum. Hafta sonuna kadar 700 rakamına ulaşacağız. Türkiye'deki tüm kurultay delegelerimizin burada emeği var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Erdoğan Isır, mahalle delegelerinden üyelerine kadar herkesin değişim istediğini vurgulayarak, "Bugüne kadar görev yapan tüm MYK üyelerimize ve genel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz çalıştılar fakat değişim gerekiyor. İlk önce partide değişim, sonra da ülkede değişim istiyoruz. Bunu da CHP üyelerinin başaracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.