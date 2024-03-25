CHP’de bir bu eksikti! ‘Zeydan Karalar DEM lehine çekiliyor!’

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini açıkladı.

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini söyledi.

Milletvekili Ali Bozan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Adaylarımıza ve Adana’daki DEM partililere bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Adana’da bizim herhangi bir ittifakımız yok. Adana’da herhangi bir kent uzlaşımız yok. Tam da bu nedenle birileri algı yaratmaya çalışıyor. Yalnız aldığımız kulis bilgilerine göre önümüzdeki günlerde Adana’da bizim aslında ittifak yaptığımızı iddia eden siyasi partilerin Seyhan’da Ceyhan’da Yüreğir’de Çukurova’da ve Büyükşehir’de DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini duyduk. Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar.”

Seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar birçok yerde DEM Parti ile ittifak yaptığını ve her ne kadar açıklanmasa da DEM Parti Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın bu ittifakın mimarı olduğu iddiaları tüm Adana kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.