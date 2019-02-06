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CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu

CHP'de büyük krize dönüşen Etimesgut ilçesi adaylığında sorun çözüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Etimesgut ilçesinde avukatı Celal Çelik'i aday gösterecek.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu

CHP'de Ankara'nın ilçelerinden Etimesgut'ta Belediye Başkan adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklanacağı ifade edildi.

PM ve MYK'nın verdiği yetki çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği ilçeler arasında bulunan Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düğüm çözülüyor.

CHP'de İzmir'in Bayraklı, İstanbul'un Silivri ve Maltepe ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinin dışında belediye başkan adayı en çok merak edilen yer Ankara'nın Etimesgut ilçesi oldu.

Aylin Nazlıaka gündemdeydi

Etimesgut ilçesinde Kenan Nuhut ve Aylin Nazlıaka'nın ardından Avukat Celal Çelik'in ismi de gündemdeydi.

Ancak CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak eski Yargıtay hakimi de olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklanacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. CHP
  6. Aylin Nazlıaka

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