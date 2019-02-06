CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu CHP'de büyük krize dönüşen Etimesgut ilçesi adaylığında sorun çözüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Etimesgut ilçesinde avukatı Celal Çelik'i aday gösterecek.

CHP'de Ankara'nın ilçelerinden Etimesgut'ta Belediye Başkan adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklanacağı ifade edildi. PM ve MYK'nın verdiği yetki çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği ilçeler arasında bulunan Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düğüm çözülüyor. CHP'de İzmir'in Bayraklı, İstanbul'un Silivri ve Maltepe ilçeleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinin dışında belediye başkan adayı en çok merak edilen yer Ankara'nın Etimesgut ilçesi oldu. Aylin Nazlıaka gündemdeydi Etimesgut ilçesinde Kenan Nuhut ve Aylin Nazlıaka'nın ardından Avukat Celal Çelik'in ismi de gündemdeydi. Ancak CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak eski Yargıtay hakimi de olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklanacağı ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.