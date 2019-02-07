CHP'de adaylar belli oldu! Ordu'ya sürpriz isim
CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu. Merakla beklenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel olarak belirlendi.07 Şubat 2019 Perşembe 11:15
CHP'de merakla beklenen 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. İşte CHP'nin o adayları...
Ankara Etimesgut’ta Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç, İstanbul Silivri’de mevcut başkan Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirlendi.
CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle:
1- Adana Karataş - Mehmet Yıldız
2- Ankara Etimesgut - Celal Çelik
3- Antalya Kaş - Hayri Süt
4- Hatay Arsuz - Asaf Güven
5- Hatay Kumlu - Rifat Akkuyu
6- Isparta Yalvaç - Erkan Ünal
7- İstanbul Maltepe - Ali Kılıç
8- İstanbul Silivri - Özcan Işıklar
9- İzmir Bayraklı - Serdar Sandal
10- Konya Halkapınar - Ahmet Özkaya
11- Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi
12- Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan
13- Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) - Fikret Hamarat
14- Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel
15- Samsun Bafra - Kemal Bütüner
16- Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak
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