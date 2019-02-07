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CHP'de adaylar belli oldu! Ordu'ya sürpriz isim

CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu. Merakla beklenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel olarak belirlendi.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:15
CHP'de adaylar belli oldu! Ordu'ya sürpriz isim

CHP'de merakla beklenen 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. İşte CHP'nin o adayları...

Ankara Etimesgut’ta Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç, İstanbul Silivri’de mevcut başkan Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirlendi.

CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle:

1- Adana Karataş - Mehmet Yıldız

2- Ankara Etimesgut - Celal Çelik

3- Antalya Kaş - Hayri Süt

4- Hatay Arsuz - Asaf Güven

5- Hatay Kumlu - Rifat Akkuyu

6- Isparta Yalvaç - Erkan Ünal

7- İstanbul Maltepe - Ali Kılıç

8- İstanbul Silivri - Özcan Işıklar

9- İzmir Bayraklı - Serdar Sandal

10- Konya Halkapınar - Ahmet Özkaya

11- Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi

12- Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan

13- Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) - Fikret Hamarat

14- Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel

15- Samsun Bafra - Kemal Bütüner

16- Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:15
  1. Şanlıurfa
  2. Samsun
  3. Muş
  4. Konya
  5. İzmir
  6. Isparta
  7. Hatay
  8. Antalya
  9. Adana
  10. Ordu
  11. Muğla
  12. İstanbul
  13. Ankara
  14. CHP Ordu

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