CHP'de adaylar belli oldu! Ordu'ya sürpriz isim CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu. Merakla beklenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel olarak belirlendi.

CHP'de merakla beklenen 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. İşte CHP'nin o adayları... Ankara Etimesgut’ta Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç, İstanbul Silivri’de mevcut başkan Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel, Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirlendi. CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle: 1- Adana Karataş - Mehmet Yıldız 2- Ankara Etimesgut - Celal Çelik 3- Antalya Kaş - Hayri Süt 4- Hatay Arsuz - Asaf Güven 5- Hatay Kumlu - Rifat Akkuyu 6- Isparta Yalvaç - Erkan Ünal 7- İstanbul Maltepe - Ali Kılıç 8- İstanbul Silivri - Özcan Işıklar 9- İzmir Bayraklı - Serdar Sandal 10- Konya Halkapınar - Ahmet Özkaya 11- Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi 12- Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan 13- Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) - Fikret Hamarat 14- Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel 15- Samsun Bafra - Kemal Bütüner 16- Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak

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