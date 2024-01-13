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Siyaset CHP’de adam yok
Siyaset

CHP’de adam yok

Yeniakit Publisher
2024-01-13 10:45:00 -
CHP’de adam yok

Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Yerimi bırakacağım. Geçmişi temiz tek bir kişi bulsam, koltuğu teslim ederim” sözleri hafızalardaki canlılığını korurken, yüz yıllık parti olmakla övünen CHP, yerel seçimler öncesi gösterecek aday bulmakta zorlanıyor. Ele geçirdikleri belediyelerde yaşanan rüşvet skandalları, adrese teslim ihaleler, yandaş çiftliğine çevrilen işletmeler, taciz-tacavüz vakaları sebebiyle vatandaş CHP’ye güvenmezken, parti yöneticileri de hangi adayı nerede göstereceklerini şaşırıyorlar.

Yerel seçimler öncesi CHP’de yaşanan adaylık krizi her geçen gün derinleşirken, Mustafa Kemal’in kurduğu yüz yıllık parti gösterecek aday bulmakta zorlanıyor. Devrik lider Kılıçdaroğlu’nun, “Yerimi bırakacağım geçmişi temiz tek bir kişi bulsam koltuğu teslim ederim” özeleştirisinde bulunduğu ve 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterildiği CHP’de, aralarında Hatay’ın da olduğu bazı il ve ilçe belediyelerinde alternatif aday kıtlığı yaşanıyor.

Adam yok ama artist çok!

Kentsel dönüşüme karşı çıkan ve 6 Şubat depremlerinde yaşanan yıkımda payı olan CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi infiale yol açarken, “Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık” diyen Özgür Özel’in açıklaması CHP’nin düştüğü acziyeti gözler önüne seriyor. Eskişehir’de 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen’in yerine eski Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’ye razı olan, Ankara Etimesgut İlçesinde ayyaşlığı özendiren oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu aday gösteren, Bilecik Belediyesi’ne ise Game of Thrones dizisinin “Targaryen” karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı’nı uygun gören CHP’nin acınası hali, “CHP’de adam yok” yorumlarına sebep oluyor. Geçmişte Meclis’te “Bize adam diyemezsin” tartışmalarıyla kendilerine güldüren CHP’nin 31 Mart seçimleri öncesi düştüğü acınası hali değerlendiren uzmanlar “Cumhuriyeti kuran parti alternatif aday bulamıyor” görüşünde birleşti.

Özel bile yetersiz bulundu

CHP’de yaşanan aday kıtlığı ile ilgili konuşan Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Hatay’daki büyük ölüm oranlarının sebebi iki kişi. CHP’li Lütfü Savaş, diğeri Barış Atay. Bunlar kentsel dönüşümü mahkemeye verip iptal ettirdikleri için orada çürük binalar kalmaya devam etti ve binlerce kişi can verdi. Buna rağmen Lütfü Savaş’ın aday gösterilmesi partinin acziyetini gösteriyor. Bu durum çıkar çatışmalarının ve menfaat gruplarının ne kadar güçlü olduğunu ispatlıyor. Kılıçdaroğlu’nun dönemini bile aratacak hale geldiler. Kendisi zaten namuslu ve dürüst insan bulmakta zorlandığını söylüyordu. Özgür Bey’e de partiyi emanet etmek istemiyordu. CHP’de adam bulamamaktan ziyade hangi adamı göstereceklerine karar veremiyorlar. Çünkü menfaat grupları var. Mesela 10 Aralıkçılar var. Şimdi 1 Nisancılar diye bir grup duyduk. Her birisi ayrı telden çalıyor. DEM ile iş birliğini savunanlar var. ‘Eskilerle yola devam etmeyelim’ diyenler var. ‘Devam edelim’ diyenler var. Mesela 86 yaşına gelmiş Yılmaz Büyükerşen hâlâ adaylığı konuşulabiliyor. Dolayısıyla CHP yeterince kalifiye insan yetiştirememiş.”

Hatay'da başka adam mı yok?

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de şunları söyledi: “Özgür Özel’in bu şekildeki açıklaması kabul edilebilir değil. CHP’nin yüzde 25’lik tabanı içerisinde aday olabilecek ve bu adaylığı yürütebilecek oldukça fazla insan olduğunu kabul etmek lazım. Böyle bir açıklamanın arkasına sığınarak daha önce depremden dolayı eleştirmiş olduğu Lütfü Savaş’ı tekrar aday göstermesinin arka planında başka şeyler olabilir. Yoksa Hatay’da adam mı yok? Ya da Hatay’ın kazanılacağını düşenen insanlar aday mı olmak istemiyor. Çünkü bir yerde kazanma umudu varsa aday da çok olur. Eğer kazanma umudu azsa o insanlar seçime girip hem maddi hem de manevi olarak yıpranmak istemezler. Buna rağmen neden Savaş’ta karar kılındı o da ayrı bir konu. Eğer çıkmıyorsa bu CHP’nin yürütmüş olduğu siyasetten etkilenen ve seçimi kaybedeceklerini düşünenlerin kendilerini ortaya dökmemek için aldıkları bir tavırdır.”

“Temiz” aday bulamıyorlar

Stratejist Yazar Galip İlhaner ise şunları ifade etti: “CHP aday göstermek için temiz adam bulamıyor. Taciz tecavüz partisine dönüşen CHP, kentsel dönüşüm projelerini engelleyen, Hatay’ın yıkılmasına sebep olan Lütfü Savaş’ı yeniden aday göstermek zorunda kaldı. CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel alternatif aday bulamadıklarını itiraf etti. Gelinen noktada CHP’nin adaylarını artık Parti Meclis’i belirlemiyor. Hizmet odaklı değil çıkar odaklı adaylar belirleniyor. CHP’nin belediye başkanlarının belirlenmesinde artık PKK bile rol alıyor. PKK İzmir’de Tunç Soyer’i istiyor, Antalya’da ise Muhittin Böcek’i istemiyor. CHP de PKK talepleri doğrultusunda aday göstermek zorunda kalıyor. Özgür Özel ise PKK’lıları kırmızı halıyla karşılamakla meşgul. Aziz milletimiz dönen oyunları görüyor. Seçimde DEM Parti’yi de PKK ile seçim ittifakı yapan CHP’yi de sandığa gömecektir.”
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Yorumlar

mustafa G

vay be görünüste hepüsü adama benziyorlar yoksa bunlar adam degil madam mi

Adem Dandan

Lafa bak hizaya geeeel: "Geçmişi temiz tek bir kişi bulsam, koltuğu teslim ederim” (K.Kılıçdaroğlu) Demek ki, devleti kuran parti (!) kendisini b...ka bulamış !
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