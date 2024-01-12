CHP’de aciziyet itirafı! Hatay’a başka adam bulamadık… Vah CHP vah!

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi tartışma yarattı.

''KIRSALDAN ACAYİP OY ALIYOR''

Genel Başkan Özgür Özel, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

''Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, 'Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız.' diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.''

ETİMESGUT ADAYI ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: MANSUR BAŞKAN OLUMLU KARŞILAMIŞTI, KRİZ YOK ADAYIMIZ BELLİ

Sözcü gazetesine konuşan Özel, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan aday gösterilmesinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir kriz yaratmadığını da belirtti.

CHP lideri, ''Bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medyada en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.” dedi.

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DEM PARTİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Özel, DEM Parti ile yerel seçimler için ortak bir isim belirleme ya da heyetler arası çalışma gibi bir durum olmadığını da belirtti.

CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti'nin kendilerine "Kent uzlaşısına uygun aday gösterirseniz biz de kent uzlaşısını sağlarız.'' dediğini aktardı.