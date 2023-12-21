  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'de 3'ü büyükşehir 9 ilin adayı açıklandı!
Siyaset

CHP'de 3'ü büyükşehir 9 ilin adayı açıklandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 23:46:00 - 2023-12-22 00:10:13
CHP'de 3'ü büyükşehir 9 ilin adayı açıklandı!

Parti Meclisi toplantısından sonra kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 3'ü büyükşehir 9 il belediye başkan adayını açıkladı.

Sona eren CHP Parti Meclisi toplantısının ardından beklenen açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Soykaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir

Kütahya: Elif Kahveci

Ardahan:  Faruk Demir

Parti Meclisi toplantısında, 35 seçim çevresi için ön seçim kararı alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li belediye üzerinden yeni rezalet! Estetik ameliyatı danışmandan parası bakın nereden
CHP’li belediye üzerinden yeni rezalet! Estetik ameliyatı danışmandan parası bakın nereden

Gündem

CHP’li belediye üzerinden yeni rezalet! Estetik ameliyatı danışmandan parası bakın nereden

AK Parti'den CHP'ye Hamas tepkisi: Demirtaş'a selam vererek...
AK Parti'den CHP'ye Hamas tepkisi: Demirtaş'a selam vererek...

Gündem

AK Parti'den CHP'ye Hamas tepkisi: Demirtaş'a selam vererek...

CHP seçim ayarlı algı operasyonu yürütüyor! Atatürk maskeli 'özel' harp
CHP seçim ayarlı algı operasyonu yürütüyor! Atatürk maskeli 'özel' harp

Gündem

CHP seçim ayarlı algı operasyonu yürütüyor! Atatürk maskeli 'özel' harp

CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı
CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı

Gündem

CHP belediyesinde rezalette yeni perde! Rüşvete karşılık sınırsız limitli kredi kartı

CHP’de ‘İmamoğlu’ isyanı! 'Partiyi uçuruma sürüklüyor'
CHP’de ‘İmamoğlu’ isyanı! 'Partiyi uçuruma sürüklüyor'

Siyaset

CHP’de ‘İmamoğlu’ isyanı! 'Partiyi uçuruma sürüklüyor'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23