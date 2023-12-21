CHP'de 3'ü büyükşehir 9 ilin adayı açıklandı!
Parti Meclisi toplantısından sonra kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 3'ü büyükşehir 9 il belediye başkan adayını açıkladı.
Sona eren CHP Parti Meclisi toplantısının ardından beklenen açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Soykaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir
Kütahya: Elif Kahveci
Ardahan: Faruk Demir
Parti Meclisi toplantısında, 35 seçim çevresi için ön seçim kararı alındı.
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