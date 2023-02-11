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Gündem CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı
Gündem

CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:21:00 - 2023-02-11 16:40:43
CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltına alındı.

İkamet ettiği adresinde yakalanan şüpheli Dağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Yorumlar

Hüseyin

Neye göre, kime göre, hukuk diye bir şey kalmadı

Yaşamak güzel

......i ya
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