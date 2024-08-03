CHP Yüzbinlerce Mehmetçiğin katili için 1936'da milli yas ilan etmiş!

Topraklarını işgalcilere karşı savunan şehid İsmail Haniye'ye için milli yas ilan edilmesine çok içerlenen seküler muhalif kitle yakın zamanda ölen Papa için milli yas ilan edilmesine tek kelime etmemişti. Bahsi geçen onursuz kitlenin geçmişteki versiyonlarının da, 1936'da ölen ve 1. dünya savaşı'nda yüzbinlerce mehmetçiğin katili olan İngiltere kralı V. George için milli yas ilan ettiği ortaya çıktı.

CHP gün geçmiyor ki dünüyle ve bugünüyle şaşırtmasın. Haniye için milli yas ilan edilmesine eşek gibi anırarak tepki veren kitlenin geçmişte de Türk katili kral için milli yas ilan ettiği ortaya çıktı. Kral V. George geberdiğinde CHP diktatöryası bahsi geçen katil için milli yas ilan etmişti.

Bahsi geçen katil ve müttefikleri, sadece Çanakkale cephesinde, resmi rakamlara göre 250 bin Kürt, Arnavut, Türk, Arap, Çerkes mehmetçiği şehid etmişti.