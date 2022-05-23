CHP yönetimindeki İstanbul'da skandal! 36 saati geçti, vatandaşlar isyan etti

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, Güngören ilçesindeki su kesintisi 36 saati geçince, vatandaşlar isyan etti.

İBB iştiraki İSKİ, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00 sularında hattın yer değişimi çalışmasına başladı. Ardından başka bir arıza patlak verdi ve öngörülen saatlerde su verilemedi. İSKİ'nin suların gelme tarihi ve saatiyle ilgili de farklı farklı saatler bildirmesi ancak bildirilen saatlerde suların gelmemesi büyük tepki topladı.

Telefon hattından da sağlıklı bilgi alamayan vatandaşlardan sonunda özür dilemek zorunda kalan İSKİ'ye vatandaşlar veryansın etti.

Evde hastalarının, bebeklerinin olduğunu söyleyen vatandaşlar, İmamoğlu yönetimini, evlerde günlerce su kesintisine neden olan ve İstanbul'u çöp dağlarına teslim eden eski İBB Başkanı Nurettin Sözen yönetimine benzetti.

İşte gelen o tepkiler: