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Gündem CHP yönetimindeki İstanbul'da skandal! 36 saati geçti, vatandaşlar isyan etti
Gündem

CHP yönetimindeki İstanbul'da skandal! 36 saati geçti, vatandaşlar isyan etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, Güngören ilçesindeki su kesintisi 36 saati geçince, vatandaşlar isyan bayrağı açtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:40:00 - 2022-05-23 16:42:46
CHP yönetimindeki İstanbul'da skandal! 36 saati geçti, vatandaşlar isyan etti

YENİAKİT.COM.TR

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, Güngören ilçesindeki su kesintisi 36 saati geçince, vatandaşlar isyan etti.

İBB iştiraki İSKİ, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00 sularında hattın yer değişimi çalışmasına başladı. Ardından başka bir arıza patlak verdi ve öngörülen saatlerde su verilemedi. İSKİ'nin suların gelme tarihi ve saatiyle ilgili de farklı farklı saatler bildirmesi ancak bildirilen saatlerde suların gelmemesi büyük tepki topladı.

Telefon hattından da sağlıklı bilgi alamayan vatandaşlardan sonunda özür dilemek zorunda kalan İSKİ'ye vatandaşlar veryansın etti.

Evde hastalarının, bebeklerinin olduğunu söyleyen vatandaşlar, İmamoğlu yönetimini, evlerde günlerce su kesintisine neden olan ve İstanbul'u çöp dağlarına teslim eden eski İBB Başkanı Nurettin Sözen yönetimine benzetti.

İşte gelen o tepkiler:

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Yorumlar

Az bile...

Neymiş öyle 36 saat su kesintisi , yetmez , en az bir hafta ve üzeri olmalıdır. İnsanlar yıkanamadıkları için bitlenmelidir. Bu arada sör Ekrem nerede safahat yapıyor.

Musafir

Beceriksizler basiretsizler istanbul halkını susuz brakan chp . Hani Hersey güzel olacak dend susuzluk ve hırsızlık mı chpyi güzel gösteren. Lanet olsun size liyakat bu mu ?
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