CHP yönetimi şu fuhuşçu herif kadar bile olamadı... Dan Bilzerian da Gazze katliamına sessiz kalamadı

ABD'li fuhuşçu, kumarbaz Dan Bilzerian, Patrick Bet-David ile yaptığı röportajda, "İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Topraklarında uyguladığı Apartheid rejimi gibi soykırım yapıyor" diyerek İsrail'in kanlı politikalarını eleştirdi. Bilzerian’ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Öte yandan, CHP yönetimi ve medyasının, İsrail’e yönelik eleştiriler konusunda sessiz kaldığı ve İsrail yanlısı bir tavır aldığı iddiaları tartışılmaya devam ediyor. CHP’nin, Hamas'ı "terörist" olarak nitelendiren söylemleri, partiye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.