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CHP yine TRT'yi hedef aldı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT'nin, artık tarafsız kuruluş olmaktan çıkarıldığını ve bir şirket haline getirildiğini savundu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:13
CHP yine TRT'yi hedef aldı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT'nin, artık tarafsız kuruluş olmaktan çıkarıldığını ve bir şirket haline getirildiğini savundu.

Sertel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Basın Kartı Komisyonunun artık olmadığı bir döneme girildiğini belirterek, "Sarı basın kartı yerine saray basın kartı dönemi başlıyor." dedi.

İKNA ODALARI İFTİRASI

"Saray basın kartını" asla kabul etmeyeceklerini aktaran Sertel, "Sarı basın kartı, basın meslek örgütleri tarafından verilmeli." ifadesini kullandı.

TRT'de çalışanların emekliye sevk edilmek istendiğini ve TRT'de "ikna odalarının" oluşturulduğunu dile getiren Sertel, bir yandan da Başbakanlıktan 600 kişinin TRT'ye nakledildiğini duyduklarını söyledi.

YİNE ÇAMUR SİYASETİ

TRT'nin, "artık tarafsız kuruluş olmaktan çıkarıldığını ve tek adam keyfi yönetimiyle bir şirket haline getirildiğini" öne süren Sertel, şunları kaydetti:

"Eğer 'TRT'de çok sayıda insan istihdam ediliyor' diye bir gerekçe ortaya konuluyorsa, bu AK Parti'nin kendiyle çelişmesidir çünkü AK Parti döneminde TRT'ye çok sayıda insan alındı. TRT, Recep Tayyip Erdoğan Radyo Televizyonu oldu. Son seçimlerde de bu açıkça kendini göstermiştir. Adaletsizlik ve eşitsizlik çok açık şekilde ortadadır. TRT'nin halktan topladığı paraları, dış yapımlarla bazı kimselere peşkeş çekildiğini biliyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün insanlarımızı, TRT'nin yeniden ayağa kalkması için mücadeleye çağırıyorum."

 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:13
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Atilla Sertel
  4. TRT
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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