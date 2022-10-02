CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan’a sert tepki
Cuma hutbesi üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef gösteren CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan’a tepki geldi.
yeniakit Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı’na saldıran Halk TV programcısı Ayşenur Arslan programda, “Diyanet ne ki fetva versin” ifadelerini kullandı. Arslan’ın saldırganlığına Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül’den tepki geldi.
Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Halk TV programcısı Ayşe Arslan'a teşekkür ediyoruz, bizi aydınlattılar. Bundan sonra fetvaları Karayolları Genel müdürlüğü verecek!!! Din, diyanet ve Anayasa cahili laik yobazların televizyonda program yapmasının trajikomik örneklerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.