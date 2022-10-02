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Gündem CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan’a sert tepki
Gündem

CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan’a sert tepki

Cuma hutbesi üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef gösteren CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan’a tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 14:44:00 -
CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan’a sert tepki

 yeniakit  Ankara 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na saldıran Halk TV programcısı Ayşenur Arslan programda, “Diyanet ne ki fetva versin” ifadelerini kullandı. Arslan’ın saldırganlığına Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül’den tepki geldi.

Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Halk TV programcısı Ayşe Arslan'a teşekkür ediyoruz, bizi aydınlattılar. Bundan sonra fetvaları Karayolları Genel müdürlüğü verecek!!! Din, diyanet ve Anayasa cahili laik yobazların televizyonda program yapmasının trajikomik örneklerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Mustafa

Buna cevap zuldür, hem bunların ar damarı çatlamış, yüz kalmamış, bunların yerin hapis, bunun binde binde biri kadar suç işlememiş, insanlar cezaevinde çürüdü, işte bu dünya bunların cenneti olmuş, inananın zindanı olmuş.

Ahmet K.

Ayşenur hanım haklıdır. Bundan sonra Diyanet işleri İslâmî ve İmani konulardaki bütün sualleri Ayşenur hanıma soracak ve aldığı cevaplardan sonra açıklama yapmalıdır...
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