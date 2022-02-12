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Medya CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ne yapmak istiyor?
Medya

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ne yapmak istiyor?

Melih Altınok, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız? #BendeÖdemiyorum der misiniz?" tweet'i üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edildiğine dikkat çekerek, "Bu Nevşin ne yapmak istiyor" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 11:25:00 -
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü ne yapmak istiyor?

Melih Altınok, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız? #BendeÖdemiyorum der misiniz?" tweet'i üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edildiğine dikkat çekerek, "Bu Nevşin ne yapmak istiyor" diye sordu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Kemal Bey'in "Elektrik faturamı ödemiyorum" kampanyasını sonuna kadar desteklediğimi yazmıştım.

CHP'li okurlar, "Genel Başkanımızın senin desteğine ihtiyacı yok" diye trip atıyorlar ama sanırım var!

Zira bir tek Canan Kaftancıoğlu, "Ben de Kara Murat'ım" edasıyla Kılıçdaroğlu'nun yolundan yürüyeceğini açıkladı.

Başka kimseden tık yok...

Dahası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbullulara, "Aman ha gaz, su faturalarınızı aksatmayın" diye acil mesaj geçerek tavrını açık etti.

Dün de CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün şu tweet'i üzerinden Kemal Bey linç ediliyordu:

"Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız? #BendeÖdemiyorum der misiniz?"

Evet, Mengü'nün anketine katılanların yüzde 22'si evet derken yüzde 78'i hayır demişti.

Kimileri yüzde 22'nin CHP'nin kemikleşmiş oyuna denk gelmesinin tesadüf olmadığını söylüyor.

Aman bu yüzde 22, İmamoğlu karşısında kendisini destekleyen CHP seçmenine işaret etmesin de!"

 

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