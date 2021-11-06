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Ekonomi CHP yandaşı Flash TV'deki ekonomi programı alay konusu oldu
Ekonomi

CHP yandaşı Flash TV'deki ekonomi programı alay konusu oldu

CHP yandaşı Flash TV'de yayınlanan 'Al sana haber' isimli programdaki ekonomi ekibi gündem oldu. Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ve Nihat Doğan gibi isimlerden oluşan program sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:23:00 - 2021-11-06 13:24:53

Eskiden yaptığı yayınlarla büyük tepki çeken CHP yandaşı Flash Tv'nin yeni formatında ekonomi ekibini kurdu. Flash TV'de yayınlanan "Al Sana Haber" programı sosyal medyada en çok konuşulanların arasına girdi.

Alay konusu oldu

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ile 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın yer aldığı ve ekonomi gündeminin konuşulduğu program alay konusu oldu. Nihat Doğan'ın asgari ücretle geçinen ailelere tavsiyesini sorduğu Bahar Candan, "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" ifadelerini kullandı.

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