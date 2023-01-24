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Gündem CHP yandaşı Enver Aysever bile İmamoğlu'na isyan etti: Garip garip işler içindesin
Gündem

CHP yandaşı Enver Aysever bile İmamoğlu'na isyan etti: Garip garip işler içindesin

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, son 10 gün içinde sadece 3 gün İstanbul'da bulunan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na ateş püskürdü. Aysever, "Garip garip işlerin içerisindesin. Niye geziyorsun ya? İstanbul'da otur. İstanbul'un sorunlarını çöz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 18:38:00 - 2023-01-24 18:39:20

Saraçhane tiyatrosundan sonra gezmelerine ara vermeden devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık vetosu yiyen İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmek yerine gezmelere devam etmesi CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever'i bile çileden çıkardı. Aysever, İmamoğlu'na "Garip garip işlerin içerisindesin niye geziyorsun, artık İstanbul'da otur ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu'na giden İmamoğlu hızını alamayıp Atina'ya gitti. İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde ise Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari'ye gideceği öğrenildi.

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