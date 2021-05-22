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Gündem CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal sözler! Vatandaşları böyle tehdit etti: Sonu çok kötü olacak
Gündem

CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal sözler! Vatandaşları böyle tehdit etti: Sonu çok kötü olacak

Başkan Erdoğan'ı çocuk katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı kefeye koyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Rizeli vatandaşlardan tepki yağdı. CHP yandaşı Can Ataklı ise halka hakaretler savuran Meral Akşener'e tepki göstermek yerine vatandaşları alenen tehdit ederek skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 14:21:00 - 2021-05-22 14:22:55

Geçtiğimiz günlerde halkın oylarıyla başa gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Filistinli Müslümanları çoluk çocuk demeden vahşice katleden işgalci terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir tutan ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP ile ittifak kuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de vatandaşlara hakaretler savurdu.

Rize’nin İkizdere ilçesine gelerek esnafı ziyaret eden Akşener kendisine tepki gösteren vatandaşlara yönelik "Sus konuşma", "İşine bak", "Defol burdan" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

CHP yandaşı TELE1'in sunucusu Can Ataklı ise Akşener'i eleştirmek yerine Rizelilere hakaretler ve tehditler savurdu. Vatandaşları alenen tehdit eden Ataklı bununla da yetinmeyerek Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler sarfetti.

Vatandaşlara skandal tehdit

Vatandaşlara yönelik nefret söylemlerine tam gaz devam eden Ataklı, "Sonu çok kötü olacak" diyerek vatandaşları tehdit etti.

Meral Akşener'e sitem eden Rizelilere "kiralık" diyen Ataklı yaptığı skandal açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Vatanımız seviyoruz, Erdoğanımızı yedirmeyiz, Netenyahu benzetmesi yapamazın' diyen bir sürü sersem adam sokaklarda. Vazgeçin sonu çok kötü olacak. Sokağa çıkamayacaksınız. Silivri dolacak yer kalamayacak."

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Yorumlar

Hayati

Hadi sokağa çıkıp vatandaşa kiraliksin desene. Yiyorsa tabi. Seni gidi klavye delikanlisi seni. Haddini bil otur, git pkk ile hevalcilik oyna
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Europa

Can ataklinin sevyesi .......na kadar düstü,bu .
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