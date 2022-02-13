  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP yandaş sanatçılarını böyle besliyor! Kılıçdaroğlu da ‘fondaş’ sanatçıyı dinleyecek!
Gündem

CHP yandaş sanatçılarını böyle besliyor! Kılıçdaroğlu da ‘fondaş’ sanatçıyı dinleyecek!

CHP’li belediyeler, vatandaşın hizmetine sunmak amacıyla projeler üretmek yerine yandaşa para akıtmak için daha yapılmamış metroyu bahane ediyorlar. CHP’li Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı “Buca Metrosu inşaatını” başlatmak için sanatçı Zeynep Bastık’a konser verdirecek. Konser bahanesiyle yandaş Bastık’a binlerce TL aktarılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 17:07:00 -
CHP yandaş sanatçılarını böyle besliyor! Kılıçdaroğlu da ‘fondaş’ sanatçıyı dinleyecek!

CHP, kendine yakın sözde sanatçıları belediyeler üzerinden yüzbinlerce lira para aktarıyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu da 'yandaş' şarkıcıyı dinleyecek

CHP’li Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın (pazartesi) katılacağı konserli ‘Buca Metrosu inşaatını’ başlatma törenine İzmirlileri davet etti.  

İnşaatın başlamasını ‘tarihi gün’ olarak duyurdu

Metro inşaatını başlatmak amacıyla düzenlenen konserli töreni Tunç Soyer, “Tarihi gün yarın. Buca Metrosu inşaatının başlamasını Zeynep Bastık konseriyle kutluyuoruz” sözleriyle duyurdu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay