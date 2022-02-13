CHP yandaş sanatçılarını böyle besliyor! Kılıçdaroğlu da ‘fondaş’ sanatçıyı dinleyecek!
CHP’li belediyeler, vatandaşın hizmetine sunmak amacıyla projeler üretmek yerine yandaşa para akıtmak için daha yapılmamış metroyu bahane ediyorlar. CHP’li Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı “Buca Metrosu inşaatını” başlatmak için sanatçı Zeynep Bastık’a konser verdirecek. Konser bahanesiyle yandaş Bastık’a binlerce TL aktarılacak.
CHP, kendine yakın sözde sanatçıları belediyeler üzerinden yüzbinlerce lira para aktarıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu da 'yandaş' şarkıcıyı dinleyecek
CHP’li Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın (pazartesi) katılacağı konserli ‘Buca Metrosu inşaatını’ başlatma törenine İzmirlileri davet etti.
İnşaatın başlamasını ‘tarihi gün’ olarak duyurdu
Metro inşaatını başlatmak amacıyla düzenlenen konserli töreni Tunç Soyer, “Tarihi gün yarın. Buca Metrosu inşaatının başlamasını Zeynep Bastık konseriyle kutluyuoruz” sözleriyle duyurdu.