CHP yakında heykel için TSK'dan asker isteyecek! Atatürk düşmanı ilan etmek için bahane

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na, 2 Şubat günü iki ayyaş tarafından saldırı gerçekleşmişti. Onur Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklanırken, bölgede 4 gün nöbet tutulmuştu. CHP anıta karşı tedbirleri artırdı.

Valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile çevre düzenlemeleri yeniden yapılacak, eserlerin bulunduğu alanlara araç girişi engellenecek. Bir diğer tedbir olarak ise Onur Anıtı, güvenlik kameraları ile 7/24 saat izlenecek, eserler sivil ve resmi polis ekiplerince gözlem altında tutulacak. Çalışma için ilgili kurumların görüşleri alınıp, yol haritası oluşturulacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerçekleştirilen saldırıyı kınarken, "Bu tür saldırıların olmaması için elimizden gelen her şey yapılacaktır. Bu saldırıyı yapanların yargı süreci şu anda devam ediyor. Bunun da sıkı takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Şehirde, burası ve diğer tüm önemli alanlarımızla ilgili, valiliğimizin öncülüğünde, emniyet teşkilatımız, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber ilave çalışmalar yapıyoruz. Güvenlik noktasında daha iyi neler yapılabilir, bunları tespit ediyoruz. Bunun ardından gereğini yapacağız." dedi.

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu da ulusal ölçekte bir mimari yarışması ile parkın yeniden ele alınmasının anlamlı olacağını belirterek "Onur Anıtı, ulusal ve uluslararası anlamda kenti tanımlayan en önemli eser ve kültürel varlık. Böyle bir esere saldırı yapılıyorsa, kenti yönetenlerin düşünmesi gerekiyor. Anıtın zaman zaman yapılan uyarılarla aydınlatmasının iyileştirildiğini biliyoruz. Kent için böylesine değerli bir eserin görülebilir kılınması ve üst düzey güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Araçların parka alanına bu kadar rahat girip, çıkabilmesi doğru değil. Bu ve buna benzer girişimlerin önlenmesi adına bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

CHP'nin siyasi şova dönüşen bu hareketi, "Yakında heykeli korumak için TSK'dan asker isteyecek" yorumlarına neden oldu. Vatandaşlar TSK'nın asker vermemesi durumunda CHP'nin orduyu Atatürk düşmanı bile ilan edebileceğini söyledi. Sosyal medyada, "CHP kaç asker gerekiyorsa hesaplayıp Genelkurmay'a iletsin" yorumları yapıldı.