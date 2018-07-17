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CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:05
CHP ve MHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.

"Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı. 

MHP'DEN BEDELLİ AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:05
  1. MHP
  2. chp
  3. bedelli askerlik

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