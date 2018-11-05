0553 313 94 23
impression

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim formülü belli oldu

24 Haziran seçimlerinde dip dalganın vurduğu CHP ve İYİ Parti'nin, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi ittifak formülü olarak 'bağımsız' adaylar gündeme gelebilir.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim formülü belli oldu

Yerel seçime yaklaşık 4.5 ay kala CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği yapması halinde "ortak adayın hangi partiden" olacağına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. İYİ Parti kulislerinden yansıyan iddiaya göre, olası bir işbirliğinde partilerin yetkili kurullarından onay alındıktan sonra üzerinde uzlaşılan isim seçmene "bağımsız aday" olarak tanıtılacak.

''Herkes birbiriyle görüşür"

Milliyet gazetesine göre, İYİ Parti lideri Meral Akşener, ortak aday ve seçimde işbirliğine ilişkin resmi veya gayri resmi görüşme yapmadığını söyledi. Her il, ilçe ve beldede kendi adaylarını çıkartacaklarını belirten Akşener, teşkilatların görüşmeler yapabileceğini belirterek, "Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani ittifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda herkes birbiriyle görüşür onu zaten kimse engelleyemez. Bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok" diye konuştu.

''Somut bir gelişme yok''

İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ve İYİ Parti'nin "ortak aday" çıkartmak için görüştüğü iddiasına yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı da, "Herhangi bir resmi görüşme söz konusu değil. Bu konuda somut bir gelişme yok. O nedenle bir değerlendirme yapmak mümkün değil" dedi.

''CHP, İstanbul için İYİ Parti ile görüşmeli''

Öte yandan İYİ Parti'de, "CHP, İstanbul'u almak istiyorsa İYİ Parti ile görüşmeli" görüşü ağırlık kazandı. İYİ Parti kulislerinde, 24 Haziran genel seçiminde İYİ Parti'ye en büyük desteği veren Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale, Muğla, Denizli, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Giresun, Bilecik, Kırıkkale, Manisa, Afyonkarahisar'da da CHP ile işbirliğine gidilmesi dillendiriliyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Saadet Partisi
  3. Meral Akşener
  4. Cihan Paçacı
  5. Kırklareli
  6. Kırıklale
  7. Kırıkkale
  8. Çanakkale
  9. Balıkesir
  10. İYİ Parti
  11. Istanbul
  12. İstanbul
  13. Bilecik
  14. Isparta
  15. Giresun
  16. Antalya
  17. Denizli
  18. Ankara
  19. Manisa
  20. Mersin
  21. Edirne
  22. Burdur
  23. Muğla
  24. Afyon
  25. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'da hareketli anlar! Başbakanlık konutunda...
    1. Avrupa'da hareketli anlar! Başbakanlık..
    2. Beyne hamsi takviyesinin tam vakti
    3. AK Partili isimden flaş açıklama!..
    4. Adana'da silahlı çatışma: Ölü ve..
    5. Fatih Terim, golcü oyuncuyu Schalke..
    6. İkinci Abdülhamid'in torunundan dolar..
    7. TBMM Başkanı Yıldırım'dan Ampute Milli..
    8. Safra taşı sancıları hayatı zehir eder
    9. Kadın vali göreve başladı
    10. Ağız içi yaralarına doğal yöntemler
    11. Çobanbey Sınır Kapısı, geçişlere..
    12. CHP'li Başkan partisinden istifa etti!
    13. Jandarma tespit etti! 223 kişi yakalandı
    14. PKK üyesi belediye başkan yardımcısı..
    15. İstanbul Havalimanı'nı hazmedemediler!..
    16. Fransa Başbakanlık konutunda intihar..
    17. CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim..
    18. Limon kabuğu, biberiye, sirke..
    19. Binyamin Netanyahu’dan Filistinlilere..
    20. Kore gazisi son yolculuğuna törenle..
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!