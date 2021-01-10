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Siyaset CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!
Siyaset

CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesinin yankıları sürerken, İYİ Parti ve CHP, Millet İttifakı adına ortak açıklama yayımladı. Saadet Partisi'nin adının geçmediği açıklamada, "CHP ve İYİ Parti'nin önceliği Türkiye'dir. İttifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadele ile devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:04:00 -
CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, ortak yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu temelde kurulmuş olan ittifakımız, ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır. Millet İttifakı; demokratik hukuk devletine olan bağlılık, evrensel insan hakları ilkelerine saygı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin değerlerini koruyup kollama inancıyla bugünlere gelmiştir. Kurulan bu birliktelik ve yürüdüğümüz meşakkatli yol, demokrasi dersleri ile doludur.

"Millet İttifakı iktidara gelecek"

İlk genel seçimlerde yurttaşlarımızın desteğiyle Millet İttifakı iktidarı kurulacak. İttifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadele ile devam etmektedir. Genel başkanlarımızın özveri ile ülkemiz adına attıkları cesur adımlara, partilerimizin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimiz kullanacağımız kelimeleri özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevle yükümlüyüz. Her iki partimizin de Türkiye sevdası ve verdikleri demokrasi mücadelesi her şeyin üzerindedir."

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