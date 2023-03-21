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Siyaset CHP ve HDP’nin Nevruz kutlaması PKK’nın gövde gösterisine dönüştü!
Siyaset

CHP ve HDP’nin Nevruz kutlaması PKK’nın gövde gösterisine dönüştü!

Nevruz kutlamaları kapsamında bugün Diyarbakır'da HDP öncülüğünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğine CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Bağlar ilçesindeki etkinlik alanındaki kişilerden bazıları terör örgütü paçavrası açtı, terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. HDP'li Ahmet Türk de konuşmasında Öcalan için özgürlük istedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 14:40:00 - 2023-03-21 14:55:25
CHP ve HDP’nin Nevruz kutlaması PKK’nın gövde gösterisine dönüştü!

Diyarbakır’da CHP’nin katılımıyla HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri içinde vatandaşların üst araması yapılıp alana alınmasıyla başladı. Alanda bölücü terör örgütü paçavrası açıp Abdullah Öcal lehine sloganlar atıldı. Nevruz etkinliğine katılan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, HDP’liler ile protokoldeki yerini aldı. Ahmet Türk ise etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan’a özgürlük istediklerini söyledi. Binlerce polisin vatandaşları sıkı aramadan geçirdiği alanda örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.

BOMBA ARAMASI YAPILDI

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.

BİNLERCE POLİS TEYAKKUZDAYDI

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi.

Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavraları açıp, terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK İSTENDİ

Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP’liler ile yan yana protokoldeki yerini aldı.

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