  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi CHP ve HDP'nin asgari ücret teklifleri belli oldu
Ekonomi

CHP ve HDP'nin asgari ücret teklifleri belli oldu

Asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları başlarken muhalefetten de zam önerileri yapılmaya başlandı. 2023 asgari ücreti için CHP 10 TL teklifinde bulunurken, HDP ise 12 TL olması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 17:04:00 -
CHP ve HDP'nin asgari ücret teklifleri belli oldu

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı, ülkenin yeniden gündem konusu haline geldi.

2022 yılında 2 kez düzenlemeye gidilen asgari ücret, 2 bin 825 TL 'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Bu kez de gözler, aralık ayında açıklanacak olan 2023 zamma çevrildi.

CHP: 10 bin TL

Asgari ücret düzenlemesinde ilk talebin geldiği CHP, ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, talebini, "10 bin liranın altında olmaması lazım. Geçen yılın bütçesi 1 trilyon 700 milyardı, bu senenin bütçesi 4,5 trilyon lira. 1,7’den 4,5’a çıktı. Enflasyon bu, bu işte enflasyonu gösteriyor." ifadeleriyle açıkladı.

HDP: 12 bin TL

Bir diğer talep ise HDP'den geldi. HDP, asgari ücretin 12 bin TL olmasını istedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise, “Yapılan zammın hemen eridiğini düşünürsek, asgari ücretin ev kirasına yetmediğini de düşünürsek, yoksulluk verilerine göre şu anda en azından 12 bin TL olması gerekir.” şeklinde konuştu.

Diğer muhalefet partileri sessiz

6'lı masa üyelerinden İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi'nden ise henüz konu ile ilgili bir öneri gelmedi.

Asgari ücrette refah payı bombası! O rakamın üzerinde olması artık kesin
Asgari ücrette refah payı bombası! O rakamın üzerinde olması artık kesin

Ekonomi

Asgari ücrette refah payı bombası! O rakamın üzerinde olması artık kesin

Açıklama geldi! Asgari ücrette ilk adım atıldı
Açıklama geldi! Asgari ücrette ilk adım atıldı

Ekonomi

Açıklama geldi! Asgari ücrette ilk adım atıldı

"Memurlar, emekliler, asgari ücretliler... Geliyor gelmekte olan" deyip bombayı patlattı

Siyaset

"Memurlar, emekliler, asgari ücretliler... Geliyor gelmekte olan" deyip bombayı patlattı

Asgari ücret için son tahmin herkesi üzecek! 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber
Asgari ücret için son tahmin herkesi üzecek! 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber

Ekonomi

Asgari ücret için son tahmin herkesi üzecek! 9-10 bin lira bekleyenlere kötü haber

Özgür Demirtaş’tan yine felaket tellallığı! Asgari ücret tahminini duyurdu
Özgür Demirtaş’tan yine felaket tellallığı! Asgari ücret tahminini duyurdu

Ekonomi

Özgür Demirtaş’tan yine felaket tellallığı! Asgari ücret tahminini duyurdu

Bakan Bilgin'den asgari ücret müjdesi
Bakan Bilgin'den asgari ücret müjdesi

Siyaset

Bakan Bilgin'den asgari ücret müjdesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Egeli

Ankara İstanbul İzmir deki belediye çalışanlarına 12 bin lira verin ilk önce görelim 2023 de beklemeyin bu Kasım ve Aralık aylarında başlayın bekara karı boşamak kolay yumurta küfesi sizin sırtımızda değil nasıl olsa
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23