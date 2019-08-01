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CHP ve HDP'li belediyelerde işçi kıyımı yarışı! İşte son rakamlar

Seçimlerin öncesinde 'Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız' diyen CHP ve HDP'li belediyelerde işçi kıyımları devam ediyor. CHP ve HDP'li belediyelerde 4 ayda 2 bin 287 işçi işten çıkarılırken 671 yandaş işe alındı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
CHP ve HDP'li belediyelerde işçi kıyımı yarışı! İşte son rakamlar

Yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP'ye geçen belediyelerin işçi kıyımı aralıksız sürüyor. Mazbatalarını almadan, önce sendikal baskı ardından da işten çıkarma yapan CHP ve HDP'li belediyeler, 4 ayda 17 ilde 2.287 işçiyi ekmeğinden etti. Bu süre zarfında CHP'li Bolu, İzmir'in Menderes, Menemen ve Selçuk ilçeleri, Samsun Atakum, Çanakkale Bayramiç, Antalya Büyükşehir, Adana Büyükşehir, Kocaeli İzmit, Zonguldak Ereğli ve Denizli Serinhisar olmak üzere 9 ilde toplam 1.689 işçi işten atıldı.

Adeta yarışa girdiler

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların proje beklediği belediye başkanları adeta işçi atma yarışına girdi. HDP'li belediyeler de işçi atma konusunda CHP'lileri aratmadı.

HDP'li Kars, Mardin Büyükşehir ve Derik ilçesi, Şırnak Cizre, Diyarbakır Lice, Yenişehir, Sur, Kocaköy ve Kayapınar ilçeleri, Batman İkiköprü, Muş Varto, Van İpekyolu olmak üzere 7 ilde 556 vatandaş ekmeğinden oldu. HDP ve CHP'nin yanı sıra İYİ Partili İzmir Tire, Demokrat Partili Bitlis Gölbaşı, Saadet Partili Muş Kızılağaç Belediyesi'nde toplam 42 kişi işten atıldı.

Yüzlerce yandaşı işe aldılar

Sabah'ın haberine göre; söz konusu süreçte ihtiyaç fazlası, küçülme ya da komite kararı gibi gerekçelerle işçilerin işine son verilirken bu belediyelerin 671 yandaşını işe alması ise dikkat çekti. Bu süre zarfından İzmir Menderes Belediyesi 100, Çanakkale Bayramiç Belediyesi 79, Antalya Büyükşehir 400, Denizli Serinhisar 6, Kars 40, Mardin 19, Şırnak Cizre 7, Diyarbakır Sur ise 20 yandaşını işe aldı.

Şehit yakınları da var

İşinden atılanlar arasında üçü Mardin Büyükşehir, ikisi Şırnak Cizre Belediyesi, biri de Van İpekyolu Belediyesi'nde olmak üzere 6 şehit yakını bulunuyor.

2 yıla kadar hapis cezası var

İşçi haklarında uzman avukat Buğrahan Bilgin, işten atılan işçilerin aynı sendikaların üyesi olduğuna dikkat çekerek, "İşveren iş akdinin feshini somut delillerle kanıtlamaz, özellikle küçülme, işçi fazlası gerekçe gösterilir, yerine işçi alınırsa iş feshinin haksız olduğu ortaya çıkar. Haklı bir sebep olmaksızın aynı sendikaya üye işçilerin iş akitlerinin feshi 118. maddeye göre sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu teşkil eder. Bunu yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Zonguldak
  4. Van
  5. Samsun
  6. Muş
  7. Mardin
  8. Kocaeli
  9. Kars
  10. İzmir
  11. Diyarbakır
  12. Denizli
  13. Çanakkale
  14. Bolu
  15. Bitlis
  16. Antalya
  17. Adana
  18. CHP
  19. HDP

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