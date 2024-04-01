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Gündem CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar
Gündem

CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar

Yeniakit Publisher
2024-04-01 11:38:00 -

Sancaktepe'de DEM Partililer CHP'lilerle birlikte sevindi. Kutlamalar sırasında, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.

Türkiye seçimini yaptı. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da toplamda 12 ilçe el değiştirdi. Bu ilçelerden biri de Sancaktepe oldu. Sancaktepe Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçti.

Sonuçların belli olmasının ardından CHP'liler ilçede kutlama yaptı. DEM Partililer de CHP'lilerle birlikte sevindi. Kutlamalar sırasında, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.

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