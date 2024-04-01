CHP ve DEM Partililer birlikte kutlama yaptı! "Selo'ya özgürlük" sloganları attılar
Sancaktepe'de DEM Partililer CHP'lilerle birlikte sevindi. Kutlamalar sırasında, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.
Türkiye seçimini yaptı. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da toplamda 12 ilçe el değiştirdi. Bu ilçelerden biri de Sancaktepe oldu. Sancaktepe Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçti.
Sonuçların belli olmasının ardından CHP'liler ilçede kutlama yaptı. DEM Partililer de CHP'lilerle birlikte sevindi. Kutlamalar sırasında, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.