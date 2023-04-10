CHP üstlerini çizdi!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler dün itibariyle milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Önümüzdeki dönemde çok sayıda yeni isim Meclis'e girecekken, 27'nci dönemde milletvekilliği yapan bazı isimler listelere giremedi.

Bunların başında 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti ve ortak liste çalışması nedeniyle çoğu milletvekilini bir daha listeye almayan CHP oldu.

Özellikle CHP'de Abdüllatif Şener, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam gibi isimler yeni dönemde listelere giremedi.

Bilindiği üzere 2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.

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SKANDAL 15 TEMMUZ AÇIKLAMASI HALA AKILLARDA

Yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplayan İslam, geçtiğimiz yıllarda Meclis'teki konuşmasında 15 Temmuz şehitlerine hakaret etmişti.

İslam konuyla ilgili, "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım." ifadelerini kullanmıştı.