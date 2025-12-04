CHP, ülkede barıştan rahatsız

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Ülkemizde ve bölgemizde terörün bitirilerek barışın hakim olmasını hedefleyen, “Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıya ulaşmasından endişelenen CHP, önce İmralı’ya gidecek heyete üye vermedi. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Stockholm Sendromu, cellada âşık olmak” şeklindeki Kürtleri aşağılayan çıkışı geldi.

CHP’nin başlattığı polemiğe ilişkin Akit’e konuşan Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Tarihçi Yazar Cemal Toptancı, “CHP faşizmi, İmralı’nın gündem oluşuna, ‘terör’ kelimesinin bu ülkede 40 yıldır konuşulmasına vesile olan zihniyettir. CHP’de siyaset yapan Kürt, CHP tarafından katledilerek şehit edilen 70 bin Kürdün mezarda kemiklerini sızlatan Kürt’tür. CHP, tarihsel bağlamda baktığınız zaman bu ülkede bizi birleştiren, bizi bir arada tutan inanç dünyamıza yabancı, jakoben bir anlayış içerisinde siyaset yapmıştır. CHP’nin geçmişi itibariyle sadece Kürtlerin değil, Müslümanların ve Alevilerin de katili bir parti olduğunu artık gençlik, yeni nesiller bilmeli.

CHP’nin tarihi kirlidir

“Bunu nesillere CHP’nin tarihini okutmak, Türkiye’yi birleştiren en büyük unsur olacaktır. CHP İslam’a yabancı, inancımıza yabancı ve onu asla tasvip etmeyen, kabul etmeyen, camilerimizi ahıra çeviren, Kur’an’ı yasaklayan, âlimlerimizi asan, şehit eden bir zihniyete sahip. Kürt halkı da İslami değerlerine sahip olduğu için CHP bu konuda Kürtlere oldukça zulüm yapmıştır. Sadece Kürtlere değil, diğer Müslümanlara da yapmıştır. Bu konuda CHP’nin tarihi kirlidir. CHP, Kürt halkına neler yapmamış ki? Yani tabii bu konuda ben kitaplarımı da yazmışım. Yani bu konuda kaynaklarıyla birlikte veriyoruz. Afaki böyle konuşmuyoruz. Bir; Kürt halkı Müslüman olduğu için CHP, Kürt halkını asla kabul etmemiştir. İkincisi; Son otuz-kırk yıldır CHP, Kürtlerin sırtında bir sülük gibi ayrıca siyasi arenamızda kan emmiştir.”

Çözmek istiyorlardıysa OHAL’i kaldırsalardı

AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da şunları söyledi: “CHP Müslümanlara karşı bir cephe olarak da algılanabilir. İşte Kürtçe konuşmayı yasaklamış, Kürtçe şarkıları, türküleri yasaklanmış, isimler yasaklanmış, bugüne kadar hep tek tip elbise zihniyetiyle hareket etmiş. Şimdi kalkıp da ‘bu sorunu biz çözeriz’ diyorlar. ‘Cellat’ derken AK Parti iktidarını kast ediyorlarsa yanlış yaparlar. Kardeşim, AK Parti 2002 yılında ilk iktidara geldiği zaman, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra bölge halkına bir soru sordu. ‘Ne istiyorsunuz benden?’ Daha bir aylık, iki aylık iktidar. Aralık ayında, bölge halkı dedi ki ‘Olağanüstü Hal (OHAL) kalksın, başka bir şey istemiyoruz’ Aralık ayında da OHAL kalktı. Ve o güne kadar OHAL kırk bir kere uzatılmıştı. Madem öyle, daha önce kendileri de iktidar oldular. Bu meseleyi çözmek istiyorlardıysa OHAL’i kaldırsalardı. Kürtçe televizyonu kim kurdu? AK Parti. 2005’te Diyarbakır’a geldiğinde ‘Kürt sorunu benim sorunumdur’ diyen o zaman Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımızdı.”