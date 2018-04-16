CHP Taksim'e çıkamadı! Oldukları yere oturdular

Polis, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı ve çevresini eylemi engellemek için bariyerlerle kapattı.

İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Meydana alınmayan ​​CHP'liler Fransız Konsolosluğu önünde "Susma haykır, OHAL'e hayır", "Hak, hukuk, adalet", "Her yer Taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam, "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla oturma eylemine geçti.

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