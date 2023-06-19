  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi CHP Sözcüsü Faik Öztrak asgari ücret için rakam açıkladı
Ekonomi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak asgari ücret için rakam açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 18:12:00 -
CHP Sözcüsü Faik Öztrak asgari ücret için rakam açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, görüşmeleri devam eden asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 

Gündeme ilişkin konuşan Öztrak, görüşmeleri devam eden asgari ücretle ilgili de rakam açıkladı.

Öztrak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Definecilerden akıl almaz kazı: Mağarada şoke oldular
Definecilerden akıl almaz kazı: Mağarada şoke oldular

Gündem

Definecilerden akıl almaz kazı: Mağarada şoke oldular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Karlov’u öldürten FETÖ'cü hain
İşte Karlov’u öldürten FETÖ'cü hain

Gündem

İşte Karlov’u öldürten FETÖ'cü hain

Sayıları hızla artıyor! İşte Marmara'daki zehirli denizanalarının nedeni
Sayıları hızla artıyor! İşte Marmara'daki zehirli denizanalarının nedeni

Gündem

Sayıları hızla artıyor! İşte Marmara'daki zehirli denizanalarının nedeni

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23