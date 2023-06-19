CHP Sözcüsü Faik Öztrak asgari ücret için rakam açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin konuşan Öztrak, görüşmeleri devam eden asgari ücretle ilgili de rakam açıkladı.

Öztrak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.