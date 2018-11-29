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CHP Silivri ilçe belediye başkan adayı kim olacak?

CHP ile İYİ Parti arasında 2019 yerel seçim için ittifak pazarlıkları sürüyor. Daha önce 252 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de İstanbul belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken, CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu haberleri geliyor. Peki CHP Silivri ilçe belediye başkan adayı kim olacak?

29 Kasım 2018 Perşembe 15:11
CHP Silivri ilçe belediye başkan adayı kim olacak?

CHP ile İYİ Parti arasında 2019 yerel seçim için ittifak pazarlıkları sürüyor. Daha önce 252 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de İstanbul belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken, CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının belli olduğu haberleri geliyor. Peki CHP Silivri ilçe belediye başkan adayı kim olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. CHP İstanul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak merak edilirken, CHP İstanbul ilçe adaylarının belli olduğu söylentileri var. CHP Çatalca belediye başkan adaylığı için Özcan Işıklar'ın ismi geçiyor. Özcan Işıklar mevcut Silivri Belediye başkanı.

Silivri 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özcan Işıklar% 48.8

AK Parti adayı Tahir Sert % 42.7

MHP adayı Fatih Kınalı % 4.3

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:11
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP Silivri ilçe belediye başkan adayı kim olacak?
  5. chp istanbul belediye başkan adayı 2019 listesi

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