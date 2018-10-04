0553 313 94 23

CHP seçime değil 'hezimete' hazırlanıyor!

9 seçimdir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, 2019'daki yerel seçim sonrası hesaplaşma hazırlığında. Mahalli seçimlerde kaybedeceğini peşinen kabullenen Kılıçdaroğlu, bu sayede seçimden sonra olağanüstü kurultay seslerini bastırmayı planlıyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:15
CHP seçime değil 'hezimete' hazırlanıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mart 2019'da yapılacak seçime değil seçim sonrasına hazırlanıyor. Adaylık ve ittifak tartışmalarının gölgesinde 24 Haziran'da 9'ncu yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalli seçim sonrası hesaplarını yapmaya başladı. CHP'nin mahalli seçimlerde alacağı başarısız sonuçların ardından kendisine karşı yeniden bayrak açılacağından korkan Kılıçdaroğlu, planlarını buna göre yapıyor.

Muhaliflere 'ihraç' sopası

Bu süreçte ihraç mekanizması Kılıçdaroğlu’nun elindeki en önemli koz olacak. İhraç kartı açılan CHP’de reddedilen olağanüstü kurultay talebine imza veren bazı delegeler için önce kendi bağlı olduğu il ve ilçede disiplin işlemleri başlatılıyor. Bu isimler, "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" nedeniyle disipline sevk ediliyor. Ardından bu isimler Genel Merkez'e gelecek ve disiplin işlemleri hızlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu yerel seçimler sonrası oluşacak olağanüstü kurultay seslerini engellemiş olacak.

CHP'de 24 Haziran sonrası başlayan olağanüstü kurultay sesleri, imza sayısının yeterli olmadığını iddia eden Genel Merkez tarafından reddedilmişti. Sonrasında ise yaklaşan yerel seçimler gerekçe gösterilerek olağanüstü kurultayı tartışmaları soğutulup rafa kaldırılmıştı.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:15
  1. CHP
  2. seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Seferberlik başladı
    1. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    2. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    3. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta..
    4. Aydın'da parasına göz diken eski koca..
    5. Bakan Fatih Dönmez "500 milyon..
    6. Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi
    7. Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel..
    8. İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık..
    9. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili..
    10. Trabzonspor'dan eski başkanı şok eden..
    11. CHP seçime değil 'hezimete'..
    12. Akçansa üst yönetimi yeni atamalarla..
    13. MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu..
    14. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    15. Petrolün varili 85,97 dolar..
    16. Merkez Bankası enflasyonun sebeplerini..
    17. Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş..
    18. Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı:..
    19. HDP Kovancılar ilçe başkanı Resul..
    20. Görüşmeler başladı! Phillip Cocu'nun..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!