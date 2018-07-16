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CHP seçim sonuçlarını sonunda açıkladı

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ne yapacağını şaşırdı. CHP'nin seçimlerden 22 gün sonra seçim sonuçlarını duyurması sosyal medyada alay konusu oldu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:18
CHP seçim sonuçlarını sonunda açıkladı

24 Haziran akşamında sandığa gömülen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hezimetten sonra ortalıktan kaybolmuş ancak ertesi gün açıklama yapmıştı. İnce'nin bu hareketi tepkilere yol açmışken bir skandal harekette CHP'den geldi. CHP resmi Twitter hesabından seçimden tam 22 gün sonra seçim sonuçlarını açıkladığını duyurdu. CHP'nin bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte CHP'nin skandal paylaşımına gelen tepklilerden bazıları;

Takvim

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:18
  1. Muharrem İnce
  2. CHP

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