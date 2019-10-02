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CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan kimdir?

Zeki Kılıçaslan Sağmalcılar Lisesi mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümünü bitirmiş ve aynı fakültede Göğüs Hastalıkları Uzmanı ünvanını almıştır.

Ardından Çamlıca Askeri Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanelerinde askerlik ve zorunlu hizmet yapmış ve günümüzde 1989 senesinden bu yana İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalında çalışmalarını sürdürmektedir. 1989’da Doçent, 1994 senesinde ise Profesör olmuştur. Evlidir ve bir evladı vardır.

Mesleki hayatı

SES üyesidir. 1978 yılından beri çeşitli sosyalist hareket ve partilerde çalıştmıştır. 2006-2010 yıllarında İşçi Kardeşliği Partisi genel başkanlığını yaptı. 2010 yılında Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) kurucusu ve genel başkan yardımcısı oldu. 2013 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Küçükçekmece üyesidir. Partimizin İstanbul Emek Bürosu ve Sağlık Politikaları Çalışma Grubunda görev aldı. Son kongrede Parti Meclisi Üyesi seçildi.

1957 doğumlu Prof. Zeki Kılıçaslan Trabzon’da dünyaya gelmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Üyesi’dir.