CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Mimar M. Salih Akyüz: "Ortahisar’da değişim rüzgarı estireceğiz"

CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Mimar M. Salih Akyüz, “Tarımda, hayvancılıkta, turizmde, sanatta, sporda daha birçok alanda ’Yükselen şehir’ hedefine ulaşarak, gelişen, yıldızı parlayan ve aynı zamanda işsizlerine umut olan bir şehir hedefiyle yola çıktık” dedi.

"Yerel seçimlere az bir zaman kalmışken, kendi değerleriyle bütünleşmiş, bütün geçmiş birikimlerini, kültürünü yaşayan, kendi varlıklarına sahip çıkan, insanlarıyla barışık, bütün ailelerin, çocukların mutlu olduğu bir kenti hayal ediyoruz" diyen Akyüz, "Trabzon’umuzun Karadeniz’imizin heyecanlı, zeki, çalışkan insanlarının bu gelişmeye büyük katkı vereceğini, eski dostlukları, arkadaşlıkları yeniden pekiştirmek için elinden geleni yapacağını düşünüyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşmak için insanlarımız, artık birbirinin gözüne bakmaya başladılar. Hep beraber partili, partisiz, hangi görüşten olursak olalım, biz bunu başarırsak, birbirimizin gözüne bakıp konuşmayı becerebilirsek sorunlarımızın ortak olduğunu göreceğiz ve bu sorunları birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

Boztepe’ye Şelale projesi, Akyazı Yaşam Alanı

Boztepe Şelale Projesi’nin hayata geçirildiği takdirde Trabzon’un turizmine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Akyüz "Ayrıca 25 bin kişilik istihdam alanı oluşturacaktır. Değirmendere vadisinden derivasyon tüneliyle Boztepe’ye getirilecek su, yaklaşık 90 m yüksekten şelale şeklinde akıtılacak, akıtıldığı yerde gölet oluşturulacaktır. Bu alan; yürüyüş parkurları, bitki müzesi, dinlenme alanları, su parkurları, seyir terasları gibi birçok aktivite ile zenginleştirilecektir. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Atıl hale getirilen Çömlekçi ve Arafilboyu mahallelerimizi bu projemizle turizm merkezi haline getireceğiz. Ayrıca 400 bin metre kare Akyazı’da Dolgu Alanı’nı yılda sadece 20 maç günü kullanıyoruz. Akyazı Yaşam Alanı projemizle dolgu alanı 365 gün/gece kullanılabilecek. Akyazı dolgu alanında denize yakın alanlar halka açılacak. Denize girilebilecek kumsallar oluşturulacak. Akyazı Yaşam Projesi, vatandaşımızın keyifli vakitler geçireceği, yeme içme mekanlarının bulunduğu, ışıl ışıl dönme dolap heyecanının yaşanacağı, haftanın her günü değerlendirilen marka bir alan olacak. Bu projemiz de şehrin turizmine ve istihdamına hizmet edecek önemli bir projedir" dedi.

Tarımda ve Turizmde istihdam yapacak projeler

Güneyde tarım ve hayvancılığı destekleyerek, üreticilerimizi kooperatifçilik sistemiyle destekleyerek para kazanmaları ve katma değer sağlamaları için önderlik yapacağını ifade eden Akyüz, "Ürünlerinin alıcısı ve pazarlamacısı olacağız. Yerli tarımı ve ata tohumunu geliştirerek, vatandaşımızın hem kendi ekonomisine, hem de kent ekonomisine katkı sağlayacağı ortamı yaratacağız. Bu alanda en az 10 bin kişilik istihdam alanı yaratılacaktır. Turizme yönelik Boztepe’de şelale projemizle de artı 1 milyon turist ve 25 bin kaliteli istihdam hedefliyoruz" diye konuştu.