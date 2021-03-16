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Gündem CHP olmasa heykelciler aç kalacak! Yine diktiler
Gündem

CHP olmasa heykelciler aç kalacak! Yine diktiler

Koronavirüsle mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi, sağlık çalışanlarına minnetlerini sunmak için heykel yaptırmayı uygun gördü.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:33:00 -
CHP olmasa heykelciler aç kalacak! Yine diktiler

Dişe değen hiç bir hizmeti olmayan CHP'li belediyelerin heykel sevdası bitmek bilmiyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin işbirliğiyle 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının anısına Karşıyaka'da heykel yaptırdı.

Saygı anıtı

"Sağlık emekçilerine saygı anıtı" ismi verilen heykelin açılışına CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası, CHP Meclis üyeleri de katıldı.

"Anılarını yaşatacağız"

Açılışta Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay  sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığını hatırlatarak, “Tek bir talepleri var, daha iyi şartlarda çalışabilmek. Biz koruyucu hekimliğinin, toplum sağlığının anlamını öğrenerek yetiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının anılarını yaşatacağız" diye konuştu.

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Yorumlar

tomur

Bunların heykellere olan ilgileri putlara olan aşklarından geliyor....
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Efelerdiyari

Putcu takimi. O putlar kurtaracak memleketi.
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