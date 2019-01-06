CHP-ÖDP mutabakatını o isim bozdu!

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, yerel seçimler gündemine dair geçen ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Görüşmede, Artvin’in Hopa ve Şavşat ilçelerinde önseçim yapılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edilmişti.

Ancak, CHP Hopa ve Şavşat adaylarını açıkladı. Hopa'da Taner Ekmekçi, Şavşat'ta Nihat Acar aday gösterildi. Herhangi bir ön seçim yapılmadan, merkez yoklaması ile adayların belirlenmesi ise dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak Alper Taş, sosyal medya üzerinden gelen bir soruyu yanıtladı.

"Herhalde ondan çekindiler"

Taş, geçen ay yaptıkları görüşmede, Kılıçardoğlu'nun öneriye sıcak baktığını, ancak Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un olumsuz baktığını ifade etti.

Taş, "Yaptığımız görüşmede Kemal Bey önerimize olumlu bakmıştı.Fakat Seyit Bey çok mümkün olamayacağını dile getirmişti. Anladığımız şu Hopa ve Şavşat’ta bütün halkın ön seçimi ile aday belirleme başka yerlere de iyi örnek olacaktı. Herhalde ondan çekindiler" diye belirtti.

İşte Alper Taş'ın o paylaşımı: