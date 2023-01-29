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Siyaset CHP o tarihe dikkat çekti! Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklıyor?
Siyaset

CHP o tarihe dikkat çekti! Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklıyor?

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının tartışıldığı günlerde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'ten dikkat çeken bir video paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 09:25:00 -
CHP o tarihe dikkat çekti! Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklıyor?

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini de açıklamasına karşın, 6'lı masanın adayının hala belli olmaması, Millet İttifakı seçmenini de çileden çıkarttı.

Aday tartışmalarının yaşandığı bu günlerde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

'4 Şubat 2023 Coming Soon'

CHP'li Killik'in paylaştığı video, "Loading" (yükleniyor) yazısı ile birlikte ilerlemeye başlıyor. Video, tarih 14 Mayıs 2023'e geldiğinde "Completede" (tamamlandı) yazısı ile biterken, ekranda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkıyor.

Videonun devamında ise "4 Şubat 2023 Coming Soon (Çok yakında)" ifadesi yer alıyor.

Killik'in paylaştığı video, sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun 4 Şubat'ta adaylığını açıklayacağı şeklinde yorumlara neden oldu.

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