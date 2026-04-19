CHP nükleer karşıtlığıyla karanlık devrin kapısını aralıyor! 'Yeni teknoloji gelir' diye milli enerji hamlesine takoz koymaya kalktılar

Dünyanın süper güçleri ve Avrupa ülkeleri nükleer enerjiyi "yeşil ve sürdürülebilir" kabul edip yeni tesisler inşa ederken, CHP kanadı bu teknolojinin riskli ve geçmişte kaldığını iddia etti. Yavuzyılmaz, dünyada nükleer inşaatların bittiği yalanına sığınarak, Türkiye’nin yerli ve milli enerji projelerini durdurmak için mücadele edeceklerini ilan etti. Yarın daha iyisi çıkabilir diye bugünün üretimini durdurmak, Türk sanayisini ve halkını karanlığa mahkum etmekten başka ne anlama geliyor?

"İktidara gelirsek imzalamayacağız" tehdidi

Milli çıkarları bir kenara bırakan Yavuzyılmaz, CHP iktidarında nükleer anlaşmaların rafa kaldırılacağını belirterek yatırımcıları ve dev projeleri tehdit etti. "Gelecek nesilleri kurtaracağız" maskesi altında sunulan bu vaat, aslında Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını perçinlemekten başka bir amaca hizmet etmiyor. Teknolojinin gelişmesini bekleyip bugünü feda etmek, "2125’te daha iyisi gelir o zaman yaparız" sığlığından öteye geçemiyor.

Enerjide tam bağımsızlık CHP’yi rahatsız etti

Türkiye’nin Akkuyu ile başladığı nükleer yolculuğu "bela" olarak niteleyen CHP zihniyeti, sanayinin ve artan nüfusun elektrik ihtiyacını nasıl karşılayacağına dair tek bir somut çözüm sunamadı. Modern dünyada nükleer enerji stratejik bir güç unsuru kabul edilirken, CHP’nin bu projeleri "kararmış gelecek" olarak pazarlamaya çalışması, yerli üretim hamlelerine duyulan alerjiyi bir kez daha kanıtladı.

Akıl dışı mantık: Üretmeyelim, bekleyelim!

Yavuzyılmaz’ın açıklamaları sosyal medyada da tepki topladı. Vatandaşlar, "Bu mantıkla ne uçak, ne gemi ne de araba üretilmeli; nasılsa 50 yıl sonra daha iyisi çıkacak" diyerek CHP’nin vizyonsuzluğunu tiye aldı. Enerji gibi hayati bir meseleyi "masaya yatırıp kurtulacağız" diyerek tasfiye etmeye yeltenmek, Türkiye’nin bölgesel liderlik hedeflerine vurulmak istenen en büyük prangadır.