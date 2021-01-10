CHP Milli İradeye hakarette direniyor: Çok çirkin yeni açıklamalar

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'nin Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili skandal haberine destek vermiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu Erdoğan için 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadelerini kullandı.

Birbiri ardına çok çirkin açıklamalar

AK Parti'den gelen tepkilerden sonra CHP'li isimler Milli İradeye hakaretin dozunu arttırdı. CHP Sözcüsü Faruk Öztrak, şu çirkin ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 103. Maddesine göre 'Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.' diye yemin eden ve bu yemine uygun hareket eden kişidir."

Diktatörlük suçlaması!

Sözcü Öztrak'ın açıklamasından sonra birer açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi. "Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır." diyen Özkoç, "Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olamaz. Ülkenin kaderi tek kişinin iki dudağına bağlanamaz. Mustafa Kemal’e verilmeyen yetkiler 21. yüzyılda bir kişiye verilince ülke şahsım devletine döndü. Bu yanlıştan dönülmeli." ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tek adam olmakla itham etti.

Özkan'dan terörist sevici Kaftancıoğlu'na destek

İsim vermeden terörist sevici Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında duran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da şunları söyledi:

"Anayasal ve demokratik bir kurum olan muhalefeti terör örgütleri ile bir tutan, cezaevi ile korkutmaya kalkan, küfre boğan, liderini linç ettirmeye kalkanlar, demokratik kurum ve kuralları hiçe sayanlar empati yapmalılar. Demokrasi tek kanatlı bir kuş değildir."