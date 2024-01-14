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Gündem CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: 'Bizi ülkeye rezil etti'
Gündem

CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: 'Bizi ülkeye rezil etti'

Yeniakit Publisher
2024-01-14 14:56:00 -
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: 'Bizi ülkeye rezil etti'

Mersin'in Tarsus ilçesinin mevcut CHP'li belediye başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve Yenişehir Belediyesi eski belediye başkanlarından İbrahim Genç, zehir zemberek sözlerle partileri CHP'den istifa etti. CHP PM tarafından çizik yiyen bir başka isim Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da bağımsız aday olma yolunda gözüküyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinin mevcut CHP'li belediye başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" dedi.

 

Bozdoğan, "2024 yılı Yerel Seçimleri itibariyle Tarsus'ta yapılan atama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan Adayı'nı belirlemiştir.

Bölge Milletvekillerinin bazıları, bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir" dedi.

Haluk Bozdoğan, "Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'TEK ADAMCILIK' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum" diye açıklama yaptı.
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Çalışmalarını 'Bağımsız Tarsus Hareketi' kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak, girme kararı aldığını belirten Bozdoğan, "Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar, bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm. Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde Cumhuriyet Halk Partisi çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir" dedi.

 

İbrahim Genç, 'Siyaset adamında olması gereken hiçbir özelliğe sahip olmayan Özyiğit yeniden aday gösterildi'

Yenişehir Belediyesinin eski belediye başkanlarından İbrahim Genç'de zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mevcut CHP'li belediye başkanı Abdullah Özyiğit'in yeniden aday gösterilmesini sert ifadelerle eleştiren Genç, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, uzun bir bekleyişten sonra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i tekrar atamış bulunuyor. Bir siyaset adamında aranan niteliklerden hiçbirine sahip olmadığı açıkça bilinen bu adamın tekrar atanmasını kabul etmem mümkün değildir. 18 yaşımdan beri içinde bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum" dedi.

CHP PM tarafından çizik yiyen bir başka isim mevcut Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yine Mezitli ilçesinden bağımsız aday olma yolunda gözüküyor.

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