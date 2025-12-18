CHP lideri Özgür Özel'in manda aşkı! Suratı hiç kızarmıyor

Tarihi boyunca 'takoz' olan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gelişiminden ve büyümesinden rahatsız olmaya devam ediyor.

Öyle ki CHP, her fırsatta Batı'dan medet umarak manda ve himaye dileniyor.

Son olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Parti Liderler Toplantısı’na katılan CHP'nin vasat Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere’ye suratı kızarmadan sitemde bulundu.

Kendilerini 'Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz' diye pazarlayan CHP'de Özel, "İşçi Partisi Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor, bunu kabul edemeyiz" ifadeleriyle suratı kızarmadan Londra'ya sitem etti.

Özgür Özel'in rezil kepaze ifadeler şöyle:

"Ayrıca bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda her platformda bu tepkimi dile getiriyorum, dile getirmeye de devam edeceğim" şeklinde konuştu. Özel, "Otoriterlerin oluşturduğu sorunları otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan’ın veya bir başka otoriter liderin size vaat ettiği, istikrar değildir. Bir ülkede demokrasi varsa o demokrasi size iyi istikrarlı, iyi ilişkiler vaat edebilir. Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vaat eder. Ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralar. Avrupa Birliği’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye’de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım"