  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Asgari ücrette sıcak gelişme

Gençliğe rol model olarak dayatılan seküler yaşamın içler acısı manzarası!

Avrupa açık açık ilan etti! Biz Yahudi yaşamını kültürünü benimsiyoruz

PKK’lı katil ve Türker Ertürk arasında fikir birliği: “YPG komşumuz olsun”

Hakan Fidan’dan terör maşalarına son ihtar! "Sabrımız tükeniyor" ezer geçeriz

Fondaş ekonomistlere kötü haber! Moody’s Türkiye tahminini açıkladı

Dezenformasyon uyarısı! Hakikate karşı küresel tehdit büyüyor!

Sözcü TV yayınladı! En son cumhurbaşkanlığı anketi… Erdoğan’ın karşısında kim olursa kazanır?

Adalet Bakanı’na bahis tutuklusunun imzaladığı formayı vermişlerdi… Fenerbahçe’den açıklama geldi

MSB iddialara son noktayı koydu! Karadeniz'deki İHA nasıl vuruldu? Hava savunma sisteminde zafiyet var mı?
Gündem CHP lideri Özgür Özel'in manda aşkı! Suratı hiç kızarmıyor
Gündem

CHP lideri Özgür Özel'in manda aşkı! Suratı hiç kızarmıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP lideri Özgür Özel'in manda aşkı! Suratı hiç kızarmıyor

Gittiği Avrupa'da dilencilik yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in manda ve himaye aşkı depreşti. Özel, İngiltere’ye "İşçi Partisi Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor, bunu kabul edemeyiz" ifadeleriyle suratı kızarmadan sitemde bulundu.

Tarihi boyunca 'takoz' olan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gelişiminden ve büyümesinden rahatsız olmaya devam ediyor.

Öyle ki CHP, her fırsatta Batı'dan medet umarak manda ve himaye dileniyor. 

Son olarak  Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Parti Liderler Toplantısı’na katılan CHP'nin vasat Genel Başkanı Özgür Özel,  İngiltere’ye suratı kızarmadan sitemde bulundu.

Kendilerini 'Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz' diye pazarlayan CHP'de Özel, "İşçi Partisi Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor, bunu kabul edemeyiz" ifadeleriyle suratı kızarmadan Londra'ya sitem etti.

 

Özgür Özel'in rezil kepaze ifadeler şöyle:

"Ayrıca bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan’la, Erdoğan’ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu konuda her platformda bu tepkimi dile getiriyorum, dile getirmeye de devam edeceğim" şeklinde konuştu. Özel, "Otoriterlerin oluşturduğu sorunları otoriterlerle çözemezsiniz. Erdoğan’ın veya bir başka otoriter liderin size vaat ettiği, istikrar değildir. Bir ülkede demokrasi varsa o demokrasi size iyi istikrarlı, iyi ilişkiler vaat edebilir. Ülkede demokrasi yoksa, ülkede otokrasi varsa o size şimdilik çıkar ilişkisi vaat eder. Ama ilerleyen sürede yeni bir istikrarsızlığın kapısını aralar. Avrupa Birliği’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak ve o Türkiye’de sosyal demokratlar, kardeş partiniz mi iktidar olacak? Yoksa sınırınızda başarıya bu kadar yaklaşmışken kardeş partinizi bir otoriter ezdireceksiniz, o otoriter devam ettirecek ve siz onunla istikrarlı ilişkilerde bulunacaksınız? Bunun hesabını herkesin doğru yapması lazım"

CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!
CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!

Gündem

CHP'li belediyede ihmal bitmiyor: Vatandaş bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı!

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı
CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

Gündem

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu
CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Gündem

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23