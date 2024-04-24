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Gündem CHP lideri Özel Almanca konuştu! Steinmeier'den aferini kaptı
Gündem

CHP lideri Özel Almanca konuştu! Steinmeier'den aferini kaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:44:00 -

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokalaşırken ayak üstü bir süre Almanca sohbet etti. Özel çeyrek Almancasıyla aferin aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'le görüşmesinde bir süre Almanca konuştu. Özel'le tokalaşan Steinmeier, "Perferct German" diyerek övdü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

Almanca konuştu

CHP lideri Özel görüşmenin başında Steinmeier'le tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" diyerek Özgür Özel'in Almancasını övdü.

Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı. Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.
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