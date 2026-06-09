CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Beraber mücadele edeceğiz, ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Bunu aşmak zorundayız. Bunu aşacak olan tek parti CHP’dir. Ülkenin sorunlarına çözüm üreten, akılcı çözümler üreten tek parti CHP’dir. CHP kurultayları düşünce özgürlüğünün, düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaylardır. CHP Kurultaylarında para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Bu parti Mustafa Kemal’in, İsmet İnönü’nün, Ecevit’in partisidir. Hakkı, hukuk ve adaleti her ortamda savunan partidir.

Arınacağız! Kirlilikten arınacağız! Temiz siyaset yapacağız.

(İhraç sloganları üzerine) Kirli olanların tamamının işine son vereceğim, bu parti kirliyi kabul etmez. Bu parti devlet kuran, inşa eden partidir. Ahlakı dokularına kadar koruyan, özverili bir partidir. Özveri ile çalışacağız, çıkar için çalışmayacağız.

Parti tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Bunu söylediğim için eleştiriliyorum. Niye böyle konuşuyorsun diyorlar. Ahlak, erdem, adalet, temizlik CHP bunları kendi dokularına işledi. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver bu parti iradesi bunu kabul etmez. İrade para ile satın alınamaz. İradesini para ile satanlar bu partide yokturlar, olmayacaklardır. İyi niyetle davrandım, herkesi dinledim. Bunları yaparken ahlaki temelleri korudum.

Hiç bir parti genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez. 7 düvele karşı mücadele etmiş, bu topraklardan düşmanı kovalayan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Emperyalizme karşı mücadelede örnek ülkeyiz. Emperyalizme karşı mücadeleye devam edeceğiz.

CHP binasının dışında CHP bayrağı Türk bayrağı ve üyesi olduğumuz sosyalist enternasyonalin bayrağı var. CHP Genel Merkezi’nin önüne Erdoğan’ın forsu asılamaz. Böyle şey olmaz. Abdullah Gül geldiğinde bir fors asmadık. Bana sarayın adamı diyorlar, ya sen 5’li çetenin üzerine ne zaman gittin. Bu milletin hakkını, hukukunu yiyen 5’li çete ile mücadele etmezsem namerdim. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim.

Sahibi Londra’da olan, Türkiye’ye gelmeye cesaret edemeyen TV sahipleri var. Para ile nasıl delege alınıp satılıyorsa, TV kanaları da para ile alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğiz.

Tarihimize bize her türlü suçlama yaptı, yeri geldiğinde bize komünist, faşist, dinsiz parti dediler. En aykırı olanlar dahi bizim ahlaki değerlerimizi sorgulamadı. Bizim ahlaki değerlerimize İslam dünyası da Avrupa da bize bakar. Bizim ahlaki değerlerimiz tartışma noktasına gelmişse oturup düşünmemiz lazım. Ahlaki değerlerimizi yeniden inşa etmemiz lazım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için ön yargılı olmayacağım.

Mutlak butlan davasının partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Bu işe kim bulaştıysa kim pavyon köşelerinden para aldıysa, kirliliğe bulaştıysa onlara güle güle diyeceğiz.

Bu konuşmayı mecliste yapmak isterdim. Gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. Zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Bir noktaya kadar… O noktaya geldiğinde kesip atacağız! Kılıçdaroğlu sarayın adamı diyorlar. Yahu Erdoğan meclise geldiğinde biz mi ayağa kalktık. Müzakere ediyoruz diyorlardı. Kılıçdaroğlu sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez dedi. Bu yüzden endişelenmeyin. Beraber güzel şeyler yapacağız. Sizin iradenizle yapacağız. Ankara’da Kemal abiniz var. Size destek verecek.

Bir değişim var, bir gerçek değişim var. Gerçek değişim üç aşamada olacak. Arınma ve temiz siyaset, ikinci değişim ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma, faiz baronları, 5’li çete ile mücadele edeceğiz. Uyuşturucu baronlarına, ülkeyi kara para cenneti yapanlar ile mücadele edeceğiz. Üçüncüsü ise devletin yönetiminin ahlak zeminine oturması lazım. Yoksa hepimiz kaybederiz. İktidara gediğimizde ilk işimiz devlete çöken mafyayı, parayı gasp edenleri temizlemek olacaktır.

Ayrıntılar gelecek...