CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter profilini güncelledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in karşı çıkmasına rağmen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profilini güncelledi.
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu'na veda ettiği konuşmanın ardından Twitter profiline "13. Cumhurbaşkanı adayı" ifadesini ekledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce karşı çıkarak masadan ayrıldığı ardından tekrar masaya dönüp adaylığını kabul ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Kılıçdaroğlu, bugün katıldığı partisinin grup toplantısında veda konuşması yaptı.
Twitter profilini güncelledi
CHP lideri, toplantının ardından Twitter profilinde de değişikliği gitti. Kılıçdaroğlu kendisi hakkındaki bilgi kısmına "13. Cumhurbaşkanı adayı" ifadesini ekledi.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter profilinde, "13. Cumhurbaşkanı Adayı | Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı | Gençlerin Demokrat Amcası | Bay Kemal" ifadeleri yer aldı.
Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Altılı Masa' olarak kurulan Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmişti.
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